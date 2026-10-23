Oposición pide que Kast remueva a Rabat y prepara AC por rebaja de condena a pedófilos

Tras una reunión realizada este viernes, los partidos de oposición emitieron un comunicado en el que pidieron que el Presidente Kast remueva al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y anunciaron la "preparación para la presentación de una acusación constitucional" por la "indignante decisión" del Gobierno de rebajar penas a 56 abusadores y violadores de niños.

La misiva, firmada por las bancadas de diputados del Frente Amplio, Partido Socialista, Partido Comunista, Democracia Cristiana, Partido por la Democracia y del Partido Liberal, también apunta a las "constantes iniciativas del Gobierno y el oficialismo para promover la impunidad de violadores de DD.HH.".

El primer punto del documento señala que el "Presidente Kast debe asumir su responsabilidad y tomar acciones. Él no es un observador, es el jefe de Gobierno. Si el ministro Rabat está en el cargo fue porque el Presidente lo nombró. De la misma forma, puede comenzar reconociendo el error y hacer valer las responsabilidades políticas que corresponden en estos hechos que han conmocionado al país y generan temor en muchas víctimas".

"Por eso, exigimos al Presidente Kast que remueva al ministro Fernando Rabat de su cargo. Hasta ahora, la respuesta del Gobierno ha sido tardía, insuficiente e irresponsable, además de errónea jurídicamente. Es momento de hacerse cargo", agrega.

En segundo término, las bancadas opositoras acordaron "impulsar, en primera instancia, una Sesión Especial para el día miércoles 28 de noviembre con el objetivo de que el Ministro Rabat dé cuenta al Congreso Nacional de este cambio de criterio y le explique al país sus razones".

Finalmente, los partidos anunciaron que iniciarán "el trabajo de preparación para la presentación de una AC. Estaremos analizando argumentos jurídicos y dialogando con todos los sectores políticos que tengan un compromiso claro con defender a los niños y niñas de estos perversos abusos. Una vez recabados los antecedentes, anunciaremos nuestra definición conjunta el día miércoles 28 de octubre en el Congreso Nacional".

El comunicado concluye con un llamado "a toda la ciudadanía y sectores políticos a la unidad para defender a la niñez de Chile. No podemos permitir que se deje a las víctimas en la indefensión y con miedo".