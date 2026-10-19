Delegación de Valparaíso evalúa zona de restricción en Portillo por riesgo de nuevas avalanchas

"Estamos estudiando cuál es el mecanismo legal que nos permita establecer una zona de restricción por riesgo de tránsito de personas", afirmó el delegado presidencial de la Región de Valparaíso, Manuel Millones, ante el peligro de nuevas avalanchas en el sector de Portillo, en la comuna de Los Andes.

La autoridad advirtió que la acumulación de nieve en la cordillera y las condiciones meteorológicas van a "producir necesariamente nuevas avalanchas", poniendo en riesgo a turistas y excursionistas.

En ese contexto, indicó que la medida se está coordinando con Carabineros y el Ejército, mientras el Hotel Portillo permanecerá cerrado debido a las condiciones del sector.

En paralelo, las labores para encontrar el cuerpo de la tercera víctima fatal de la avalancha ocurrida durante el fin de semana en la Laguna del Inca fueron suspendidas debido al mal tiempo y se retomarán este jueves.

Millones explicó que el miércoles, a partir de las 18:00 horas, se instalará una base operacional para preparar el operativo, que contempla incorporar otra embarcación Zodiac y un segundo robot submarino para ampliar el área de búsqueda.

El accidente dejó tres personas fallecidas y cuatro excursionistas heridos.

La Región de Valparaíso se mantiene bajo alerta temprana preventiva de Senapred por el pronóstico de precipitaciones, vientos y posibles tormentas eléctricas.

Durante la emergencia, dos funcionarios de Carabineros ingresaron a las aguas congeladas para colaborar en el rescate de las personas afectadas.