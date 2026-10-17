Tragedia: avalancha en sector de Portillo dejó un saldo de tres muertos

Al menos tres muertos y cuatro heridos deja una avalancha que se registró en el sector de Laguna del Inca, cercano al centro hotelero y de esquí Ski Portillo, en la comuna de Los Andes (Región de Valparaíso).

De acuerdo con Senapred, las personas lesionadas están siendo atendidas y evaluadas por personal del SAMU, y serán trasladas a distintos centros asistenciales de acuerdo con la gravedad de sus lesiones.

En un inicio, el Servicio reportó cuatro personas fallecidas, pero el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, lo corrigió: "Hubo una información errónea desde el SAMU, que reportó cuatro muertos y por eso la información que replicó Senapred fue incorrecta".

"Son tres fallecidos y el total de personas afectadas fueron siete. Hay dos cuerpos rescatados y uno está en el agua, en este caso, de la laguna. Por su profundidad de 30 metros, no tenemos los implementos para rescatarlo; hay que ordenar la diligencia a otra institución", agregó.

Senapred no descarta que haya más personas afectadas.

Alcalde de Los Andes: Estos son excursionistas que muchas veces no hacen caso

El alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, afirmó que los involucrados eran excursionistas chilenos y no se encontraban alojados en el recinto, ya que se encontraba cerrado. Además, advirtió que el lugar no se encontraba habilitado para hacer montañismo.

"Lamentamos esta tremenda tragedia, pero lo más importante que hay que aclarar es que el centro de esquí estaba cerrado por la temporada. Estos son excursionistas que muchas veces no hacen caso de lo que significa hacer dicha actividad en alta montaña y en zonas que son peligrosas", dijo.

"Esta zona está con letreros y está absolutamente prohibido acceder; más aún, la información oficial que tengo del hotel es que el jefe de seguridad les aclaró a los excursionistas que la hora que querían ir era la más peligrosa", expresó.

Este hecho "llega a dar razón a las labores preventivas que se hicieron"

El delegado presidencial providencial subrogante de Los Andes, Sebastián Caldera, lamentó el hecho y señaló que "llega a dar razón a las labores preventivas que se hicieron en la provincia con respecto a lo que significaba arriesgar la vida, cuando se daba por hecho que no va a ocurrir nada".

"Esto ocurrió por la parte de atrás del Hotel Portillo. Es una quebrada bastante peligrosa; esto da la señal correcta de que así es y que se intenta que este tipo de excursiones no se lleven a cabo en el lugar. Hay un autocuidado que se sugiere aplicar siempre", manifestó.

Senapred comunicó en el lugar trabaja personal del Servicio, Bomberos, Carabineros, SAMU y del Coordinador del Sistema Integrado Cristo Redentor.