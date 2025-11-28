Síguenos:
Tópicos: País | Desastres naturales | Incendios forestales

Alerta roja en Futaleufú debido a incendio forestal causado por un rayo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que esta noche se declaró una alerta roja comunal en Futaleufú (Provincia de Palena, Región de Los Lagos) debido a un incendio forestal provocado por un rayo. 

El sinistro fue "originado producto de la caída de un rayo al interior de la Reserva Nacional Futaleufú, cercano al sector Mirador del Condor. Al momento presenta propagación lenta, intensidad del frente y longitud de llama baja", y ha afectado una superficie de 0,01 hectáreas, detalló el organismo en su sitio web.

 

