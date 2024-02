Incendios en Valparaíso: Gobierno pagará Bono de Acogida desde el viernes

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que este viernes se realizará la primera transferencia automática del Bono de Acogida a más de 7.000 familias afectadas por los incendios forestales en la Región de Valparaíso.

Un total de 367 mil pesos llegará a cada cuenta de los grupos familiares inscritos en las Fichas Básicas de Emergencia (FIBE) como dueños de una propiedad (3.059), allegados (1.410) y arrendatarios (1.005).

También lo recibirán quienes vivían en campamentos que estaban ad portas de ser erradicados o relocalizados, aunque el Servicio de Vivienda y Urbanismo dará la cifra definitiva de esta categoría el jueves, que por ahora se calcula en 2.219 hogares.

"En el caso de los propietarios y de los allegados, este bono va a durar seis meses y va a ser renovable por seis meses más, y en el caso de los arrendatarios, el Gobierno ha resuelto entregarlo por un periodo de tres meses", explicó el subsecretario este martes.

☑️ Comité de Ayudas Tempranas | El subsecretario del Interior, @DrManuelMonsalv , lidera la sexta sesión de este comité, en la que participan autoridades de diversas subsecretarías para evaluar y coordinar el despliegue de ayudas para las familias afectadas por los incendios. pic.twitter.com/gCYhLYROfX — Subsecretaría del Interior (@SubseInterior) February 20, 2024

El dinero será depositado en las Cuentas Rut de los inscritos la última semana de cada mes, mientras que quienes no cuenten con ese producto "pueden hacer el cobro vía efectivo en las cajas del BancoEstado", precisó.

Sobre esto último, advirtió que "en el caso del Bono de Recuperación, entre aquellos que no tienen Cuenta Rut sólo un 32% lo ha cobrado, por lo tanto, un 68% no lo ha cobrado porque seguramente no hemos logrado llegar con la información a ellos".

Monsalve recordó que el objeto del Bono de Acogida es que "las familias puedan tener un techo provisorio, ya sea siendo acogidas en la vivienda de un familiar, de un cercano o un amigo, y puedan aportar a los costos de esa familia o vivienda, o eventualmente poder arrendar".