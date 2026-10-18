Senapred declaró alerta roja en 10 comunas de la RM ante nuevo sistema frontal
La medida por posible remoción en masa afecta a San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.
La medida por posible remoción en masa afecta a San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este domingo alerta roja para 10 comunas de la Región Metropolitana por posible remoción en masa ante el nuevo sistema frontal que se espera a partir de esta noche. Con ello canceló la alerta amarilla que se encontraba vigente.
La medida comprende las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina, según informó el organismo.
El sistema frontal también podría estar acompañado de tormentas eléctricas, granizos y fuertes ráfagas de viento, mientras que para los sectores cordilleranos se mantiene un aviso por viento de intensidad normal a moderada.