Tornado en Retiro dejó 10 casas dañadas

Un tornado registrado el miércoles en la comuna de Retiro, en la Región del Maule, dejó un saldo de 10 viviendas afectadas, además de la caída de una gran cantidad de árboles, la voladura de techumbres y el arrastre de rejas y sedimentos a través de los terrenos agrícolas de la zona.

Respecto a la magnitud del fenómeno, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, precisó que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) catalogó el evento en escala F0 y que el balance preliminar da cuenta de una vivienda con daños en evaluación y nueve con daño menor.