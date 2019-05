Alcalde Alessandri no descartó expulsiones tras incidentes en Instituto Nacional

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, no descartó la posibilidad de expulsar a los estudiantes del Instituto Nacional que han protagonizado desmanes durante las últimas jornadas en el recinto.

Luego de los incidentes de este lunes, Alessandri sostuvo que "tenemos que frenar esta violencia. Tuvimos una buena reunión con el centro de alumnos, creemos que ellos son pro-diálogo, lo que nos parece que es el camino correcto, pero hay otro grupo anárquico de no más de 30 ó 40 alumnos que no tienen petitorio, que no se sientan a conversar, sino que buscan la violencia para generar el caos y suspender las clases".

"Frente a eso tenemos una herramienta con la que no contábamos el año pasado que es el Aula Segura y frente a eso yo como sostenedor voy a aplicar la ley y si tenemos que expulsar a un alumno por agredir a un funcionario lo vamos a hacer", planteó.

Por su parte, Aquiles Herrera, presidente de la Corporación de Padres y Apoderados del recinto, relató que "ayer en la mañana mi hijo fue a clases, pero no tienen clases, porque los profesores no hacen clases porque dicen que en cualquier momento llega esta horda de encapuchados, son 50 y tantos alumnos que ya están identificados".

Otros colegios con problemas

La situación no solo afecta al Instituto Nacional. En la comuna también hay otros establecimientos que han tenido algunos problemas de convivencia escolar. Es el caso del Internado Nacional Barros Arana (INBA) donde los apoderados han denunciado constantes suspensiones de clases por la ausencia de profesores.

En esa línea, el superintendente de Educación, Sebastián Izquierdo, explicó que "hemos generado reglamentos internos particulares para esta problemática, pero también hemos querido aumentar en un 33 por ciento las mediaciones y es por ello que ponemos a disposición de todos los establecimientos del país que estén con problemas para que esos problemas se resuelvan al interior de la comunidad educativa".

"Debemos ser claros que cuando existe vulneración a la seguridad de nuestros profesores, de nuestros directores, pueden denunciar a la Superintendencia de Educación y nosotros tenemos las facultades para ir a fiscalizar y ayudar para que estos problemas no vuelvan a suceder", insistió.