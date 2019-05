Instituto Nacional: Denuncian que rector fue amenazado por alumnos

Apoderados denuncian que el rector del Instituto Nacional, Fernando Soto, fue amedrentado por los alumnos, hecho dado a conocer en el marco de una nueva jornada de protestas registrada este lunes en el recinto.

Según publicó La Tercera, encapuchados se enfrentaron con personal policial por al menos dos horas, como parte de una serie de acciones que han provocado suspensiones de clases y diversos hechos de violencia en el recinto.

Aquiles Herrera, representante de la Corporación de Padres, aseveró que la solución a este tipo de hechos debe provenir desde el Gobierno, indicando que "emplazamos al ministro Andrés Chadwick para que se pronuncie".

"La semana pasada vi al rector arrancando de una tromba de jóvenes. Esto pasó todos los límites: los estudiantes lo querían agredir. Él no puede dar entrevistas, porque lo tienen amenazado. Me dijo que está aterrado, que es un rector y no un sheriff", indicó.

Odette Morales, representante de los profesores en el Consejo Escolar, relató que "llegamos a trabajar y aparecieron estos hechos de violencia. Tuvimos que arrancar, con colegas que lloraban y que estaban en estado de shock".

"Esto ha aumentado desde 2006 e incluso en la toma del 2011 no sucedieron hechos así. Antes había peleas con Carabineros, pero ahora los alumnos son agresivos con los profesores", recordó.

El rector solamente se ha comunicado con los medios a través de un comunicado dado a conocer este domingo, en el que manifestó que no claudicará "ante la presión que quieren ejercer unos pocos".