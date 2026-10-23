No hubo acuerdo: sigue la huelga en el Colegio San Ignacio El Bosque

El pasado miércoles 21 de octubre comenzó la huelga de los trabajadores -docentes y no docentes- del Colegio San Ignacio El Bosque, luego de que no hubiera acuerdo en la negociación colectiva.

Este viernes, el sindicato votó nuevamente por rechazar "la misma propuesta que presentaron el día martes 13 de octubre, acogiéndose al artículo 356 del Código del Trabajo", en referencia a la decisión de la Fundación Colegio San Ignacio El Bosque, entidad dirigida y administrada por la Compañía de Jesús y que es la sostenedora del establecimiento.

En sus redes, la organización de trabajadores detalló que con 240 votos -ante un ministro de fe de la Dirección del Trabajo, hubo 170 por mantener la huelga.

En su mensaje a la comunidad del colegio, el sindicato relata que el 13 de octubre recibieron la propuesta final de la administración jesuita, que fue rechazada tras no haber mayores acercamientos. Luego, el 20 de octubre, "estaba fijada la última mesa de negociación en período de prórroga, siendo conocidos los resultados de la votación de la asamblea. En esta oportunidad, esperábamos recibir una nueva propuesta, sin embargo, se mantuvo la propuesta inicial y no hubo posibilidad de negociar".

"Queremos recalcar que no ha existido posibilidad de negociación, ya que la Fundación San Ignacio El Bosque sólo se ha limitado a entregar un documento con la propuesta", añade la comunicación.

El Colegio San Ignacio El Bosque, ubicado en Providencia, tiene una colegiatura diferencia según el ingreso líquido familiar, partiendo aproximadamente en 250 mil pesos mensuales, considerando el sueldo mínimo en Chile.