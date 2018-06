Nueva toma en el Instituto Nacional: Alcalde amenazó con repitencias

Una nueva toma se registró la mañana de este viernes en el Instituto Nacional, solo a un día de que el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, confirmara que se interpuso una querella contra los apoderados de los cinco integrantes del Centro de Alumnos, haciendo uso de la medida "rompe paga".

De inmediato salió a hablar el alcalde Alessandri quien aseguró que "yo apelo al diálogo del Centro de Alumnos, del estudiantado, y nosotros no toleramos toda esta violencia venga de donde venga, del estudiantado a través de las bombas molotov o el uso excesivo de la fuerza por parte de las policías tampoco corresponde".

En ese sentido, el jefe comunal agregó que es probable que se pierdan las vacaciones y que "van a tener que venir seguramente en julio o eventualmente en enero o en febrero. El alumno que no cumpla con el 80 por ciento que señala el Ministerio de Educación, va a quedarse repitiendo aunque esté en cuarto medio".

Esta tarde, se reunirá con el rector del colegio para buscar soluciones a la situación.

Estudiantes: Medidas "perjudican más" que la toma

El presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional (CAIN), Vicente Salinas, aseguró que el discurso del alcalde "se centra tan solo en las tomas, en los constantes desalojos, en el rompe paga y solo nos llenan de amenazas de aplicarnos el Manual de Convivencia que hoy se viste de verdugo y no como un elemento formativo".

"Cerrar el semestre de forma apresurada, sin importar que esto perjudique más a los estudiantes que las tomas que nosotros estamos llevando a cabo, defendiendo un sin fin de problemáticas que son totalmente justas aunque quizás el medio pueda ser cuestionado", dijo Salinas.

Y agregó que "lo que están haciendo las autoridades es quedarse con el medio pero no quedarse con el fondo, no atacar el fondo de las problemáticas".

Presentan querella tras ingreso de Carabineros al colegio

Un grupo de apoderados presentó esta jornada una querella en representación de seis alumnos del colegio tras los incidentes que se registraron dentro del Instituto Nacional a fines de mayo pasado, cuando Carabineros ingresó al establecimiento.

Llegaron hasta los tribunales para presentar una querella por detención ilegal, vejación injusta y apremios ilegítimos.

El abogado de los apoderados, Cristián Cruz, explicó que "esta querella lo hacemos en representación en el nombre de seis estudiantes. Uno de ellos, incluso con una discapacidad física, que así se los hizo ver y no solo no les importó, no respetaron ninguno de sus derechos".

"A uno de los jóvenes lo sacaron semi desnudo después de golpearlo, rodearlo. En vez de actuar conforme a ley, lo que hizo el Carabinero fue tomarlo del cuello y ahorcarlo. No son todos los funcionarios, son determinados y específicos y contra ellos actuamos", agregó.