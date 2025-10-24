Ignacio Walker: En tarifas eléctricas y Simce hubo incompetencia del Gobierno

El extimonel DC Ignacio Walker (actualmente independiente) señaló en El Primer Café que los errores detectados en los cobros de las cuentas de la luz y los problemas que afectaron esta semana a la aplicación de la prueba Simce dan cuenta de un actuar "incompetente" de la Administración Boric.

"En las últimas dos semanas ha habido en Chile una doble incompetencia por parte del Gobierno, y esto hay que decirlo con todas sus letras: la incompetencia en materia de tarifas eléctricas y la incompetencia en materia de Simce", afirmó Walker en Cooperativa.

"Yo soy una persona de oposición, pero he sido benigno con este Gobierno, porque siempre deseo que a los gobiernos les vaya bien, cualquiera sea su color político. He sido extraordinariamente colaborador -en la medida en que puedo hacerlo, (ya que) no estoy en la primera línea de la política-, pero la verdad es que en estas dos semanas ha habido una doble incompetencia del Gobierno en materias de política pública tan importantes como el campo de la energía -con las tarifas eléctricas- y de la educación -con el Simce-", insistió.

El excanciller lamentó, además, "que hay una actitud autocomplaciente de no hacerse cargo de las fallas en materias de políticas públicas en áreas altamente sensibles para el país como son la energía y la educación".

"Las declaraciones del ministro de Educación (Nicolás Cataldo) son muy autocomplacientes" cuando afirma que la aplicación del test llegó al 97%, y superó al nivel del año pasado, opinó el también exsenador.

"El ministro de Energía saliente, Diego Pardow -a quien respeto-, presentó su renuncia o se la pidieron, pero en el fondo era el mismo tema (la misma explicación): 'Es que la Comisión Nacional de Energía es autónoma, es que las tarifas vienen de una comisión autónoma o semiautónoma...', (...) y ahora se dice, por parte del ministro de Educación, 'que la Agencia Nacional de la Calidad es autónoma'... Perdóneme, si yo soy ministro de Educación y viene esta semana la prueba Simce en todo Chile, todo el Ministerio está con todos los focos puestos en esa prueba, tomando todos los resguardos y los controles para que sea exitosa", enfatizó Walker.

Por otro lado, "el argumento de que en años anteriores (también ha sucedido), no me parece (correcto). Si hay algo sensible en el país es la calidad de la educación. Todo el esfuerzo que se hizo desde los años 90 por sistemas de medición (fue porque) no se puede hacer política pública en el vacío. Tiene que haber sistemas de medición y es un dato muy importante la prueba Simce", sentenció el exlíder falangista.