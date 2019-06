Estudiantes de la Universidad Iberoamericana, que se encuentra en proceso de cierre, se congregaron esta tarde en el frontis del Mineduc para protestar por el lento avance de su proceso de reubicación.

"Llevamos más de tres meses esperando que se cumpla el convenio que se firmó con la Universidad de Santiago. Ahora, con la destitución del rector Zolezzi, vamos a quedar, quizás, más a la deriva", dijo la vocera Paz Gajardo, en alusión a la decisión de Tribunal Electoral que anuló la reelección del académico.

"No tenemos campus clínicos, somos más de 300 ó 400 compañeros que no hemos podido empezar nuestras pasantías, no podemos estudiar; el convenio no se está cumpliendo a cabalidad, se les debe plata a los profesores. Por lo tanto, nos vemos en la obligación, nuevamente, de salir a manifestarnos. Llevamos un año y medio esperando campus clínicos", enfatizó Gajardo.