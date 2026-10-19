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Tópicos: País | Educación | Violencia escolar

Iniciativa chilena contra el acoso escolar llega a congreso en España

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Los días 23 y 24 de octubre se realiza el IX Congreso Mundial de Educación Educa 2026, en Santiago de Compostela, España, donde expondrá la iniciativa chilena Creo de Creer y Crear, que usa una metodología que combina rap y freestyle con educación socioemocional, para promover la salud mental, la convivencia escolar y la prevenir el acoso escolar.

Hasta ahora, el proyecto ha intervenido más de 500 colegios en el país, y además del encuentro en tierras hispanas se contempla una agenda paralela de actividades con distintos actores del sector.

Creo de Creer y Crear usa "dinámicas participativas, intervenciones artísticas y herramientas de educación socioemocional", detallan sus responsables, convirtiéndose en un canal en que los estudiantes no solamente reciben mensajes, sino que protagonizan sus propias conversaciones sobre emociones, relaciones y bullyng.

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