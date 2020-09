10:19 - | Balance de Carabineros: La última jornada salieron 31 mil vehículos desde la Región Metropolitana y 800 fueron devueltos por no presentar los permisos correspondientes #CooperativaEnCasa

18:46 - | "No se puede comparar la cifra, porque años anteriores no habíamos vivido esta condición de emergencia sanitaria, por lo tanto, no tenemos ningún fin de semana de fiestas patrias que pudiera ser susceptible a comparación", dijo el capitán de Carabineros Joaquín Nazar