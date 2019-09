Gobierno por carabineros juzgados en Valparaíso: No existe necesidad de crear pruebas falsas

El Gobierno defendió el Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) luego de que se conociera el caso de cuatro carabineros que están siendo juzgados por implantar pruebas para tratar de inculpar a un grupo de detenidos y "mejorar las estadísticas" del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP).

A raíz de la investigación, el senador del PPD Felipe Harboe cuestionó que se puedan usar "incentivos" para algunas funciones de los policías, como por ejemplo, respecto a la cantidad de detenciones.

En ese sentido, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, descartó que se realice este tipo de motivaciones y aseguró que "las estadísticas son más bien miradas desde la perspectiva de en qué lugar están ocurriendo los delitos y qué tipo de delito está ocurriendo".

"Pero no es posible, a través de una estadística, generar un cumplimiento o incumplimiento por parte de Carabineros que sea, como por ejemplo, tomar detenida a una banda determinada porque eso, por supuesto, no está dentro de la forma en que funciona el STOP y al ser así, no existe esta necesidad de crear pruebas falsas", manifestó la subsecretaria.

Además, desde el Gobierno, destacaron que el programa existe desde 2018 y no cuando ocurrió la creación de pruebas en Valparaíso, que fue en 2017.

Carabineros: "No hay cumplimiento de metas"

Desde la institución también se refirieron al caso y manifestaron que no existe un "cumplimiento de metas" en ese sentido.

Cooperativa Regiones conversó con el general de la Quinta Zona de Carabineros, Hugo Centeno, quien descartó órdenes para abultar las estadísticas y aseguró que "si hay una infracción, se notifica pero no hay cumplimiento de metas".

"Nunca yo le voy a decir a un carabinero 'usted me sale a la calle y me va a sacar 10, 15 o 40 partes', no", agregó.