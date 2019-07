Corte Suprema rechaza libertad para el general (r) Humberto Oviedo

La Corte Suprema rechazó por cinco votos a uno el recurso de amparo presentado por la defensa del ex comandante en jefe del Ejército Humberto Oviedo con el que se solicitaba su libertad en el marco del caso que se investiga en su contra por malversación de fondos públicos.

La segunda sala del máximo tribunal revisó dos acciones judiciales a favor de Oviedo que buscaban declarar como ilegales y arbitrarias las actuaciones de la ministra Romy Rutherford -que investiga el fraude en el Ejército- quien lo procesó por malversación de caudales públicos vinculada al uso de gastos reservados por 4.500 millones de pesos.

En particular, los abogados del ex comandante en jefe pretendían la revocación de la medida cautelar de prisión preventiva que cumple el ex uniformado desde el pasado 25 de junio en el Regimiento de Policía Militar de Peñalolén.

