Malos resultados en las encuestas avivan debate sobre vocería y gabinete gubernamental

Un 69% de desaprobación sobre el rumbo del país, un 87% de percepción de estancamiento o retroceso económico y un 93% de evaluación negativa del mercado laboral reveló la última encuesta Cadem, cifras que desataron un debate político en el Palacio de La Moneda en torno a la necesidad de designar un vocero exclusivo y evaluar ajustes en el equipo de gobierno.

El adverso panorama de opinión pública dividió las posturas en el Congreso, instalando una discusión sobre si las fallas radican en el diseño de las políticas públicas o en los canales de difusión del Ejecutivo hacia la ciudadanía.

Desde la oposición, la senadora socialista Daniella Cicardini afirmó que "ese pesimismo ciudadano es responsabilidad de un gobierno incompetente. El problema no es el mensajero, el problema es el mensaje que entrega este gobierno a los ciudadanos chilenos, que solo han sido malas noticias".

"No sirve de mucho que pongan o saquen quién transmite las malas noticias para nuestro país", puntualizó la legisladora.

La senadora Daniella Cicardini fustigó al Ejecutivo, afirmando que "ese pesimismo ciudadano es responsabilidad de un gobierno incompetente". (FOTO: ATON)

Por su parte, el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, descartó una reestructuración inmediata en los ministerios, advirtiendo que "justo en la discusión presupuestaria, que va a tomar prácticamente dos meses, no es correcto hacer un cambio".

En esta línea, dijo esperar que "el diálogo con la oposición nos puede abrir a buscar soluciones conjuntas que mejoren la vida de los ciudadanos".

"Creo que hay ministros que lo están haciendo muy bien, otros que habrá que evaluar; después del presupuesto, yo creo que es buen momento para conversar", enfatizó Cruz-Coke.

El senador Luciano Cruz-Coke descartó ajustes ministeriales inmediatos y pidió concentrarse en el diálogo presupuestario. (FOTO: ATON)

Trascendidos de ajustes en la Segegob

Más allá de la postura de congelar cambios en los ministerios, al interior de La Moneda ya circulan versiones de modificaciones en la Subsecretaría General de Gobierno (Segegob), actualmente a cargo de José Francisco Lagos.

Los trascendidos apuntan a la llegada del exdiputado UDI Gonzalo Arenas, personero cercano al biministro Alvarado, con el fin de reforzar de manera prioritaria la coordinación y el despliegue comunicacional del oficialismo.