Heraldo Muñoz: El Gobierno debe disculparse por conflicto con PS

El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, aseguró en Lo Que Queda del Día de Cooperativa que el Gobierno debe disculparse por los dichos de la ministra Cecilia Pérez sobre el Partido Socialista y sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Muñoz dijo esperar que el tema "no dure y que el Gobierno presente excusas por estas declaraciones desafortunadas".

"La soberbia no le hace bien al país", indicó el ex canciller recordando las declaraciones de la titular de Segegob en las que aseguraba que "no tengo por qué pedir disculpas" y el respaldo que le entregó el Presidente Sebastián Piñera.

Ante ello, Muñoz preguntó: "¿Por qué no puede el Gobierno simplemente decir 'aquí hubo una equivocación, nos excusamos, no pretendimos atacar a un partido político que ha tenido una larga trayectoria en Chile, que es parte de la democracia, que ha contribuido de manera sustantiva al progreso del país' y decir que los comentarios fueron restringidos a una situación y que eso no significa nada respecto al partido en general y que se presentan las disculpas?".

"¿Es tan difícil eso? Esa es la pregunta que yo hago", sostuvo.

Ante la falta de excusas por parte de La Moneda, Muñoz no descarta que se pueda extender al debate del Presupuesto el veto del PS a asesores y subsecretarios en el Congreso.

"Lamentablemente podría extenderse, porque, francamente, cuando suceden situaciones de esta naturaleza que agravian a un partido, que le hacen mal a la democracia, (y) hay que enmendar el rumbo", sostuvo.

Rol de Piñera como coordinador de ayuda para Amazonía "es apuesta compleja"

El ex canciller también comentó el rol del Presidente Piñera como coordinador de la ayuda del G7 para el combate de los incendios forestales en la Amazonía, sosteniendo que es una apuesta compleja en un papel poco claro.

"Es una apuesta compleja porque el Presidente ha asumido este encargo, diría que no es usual, de coordinar en representación del G7 el envío de esta ayuda que no es más que simbólica (...) no es suficiente", dijo Muñoz respecto a los 20 millones de dólares entregados por las democracias más industrializadas.

El ex ministro aseveró que "hay que desearle lo mejor al Presidente en este papel tan poco claro de coordinador de esta ayuda y efectivamente es una apuesta compleja porque es una función improvisada aparentemente la que él ha asumido".

Muñoz recordó que Chile está "entre dos fuegos de dos países amigos", dando cuenta del conflicto entre el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y su homólogo francés, Emmanuel Macron.

"Veremos el resultado. Yo deseo lo mejor, porque está en juego, de alguna manera, el prestigio de Chile", manifestó.

"Hay un cuadro de riesgo", según el ex canciller Valdés

A su vez, el ex canciller y ex embajador Juan Gabriel Valdés sostuvo que "hacer de coordinador en un cuadro en que Brasil no quiere ser coordinado y se están invocando principios de soberanía nacional puede poner a nuestro país en una dificultad".

"Por lo menos está difuso y como se ha mantenido en una enorme reserva por el hecho de haber involucrado directamente al Presidente y no estar utilizando los mecanismos tradicionales de la diplomacia, que habrían indicado la necesidad de que el ministro tuviera un protagonismo personal y hubiesen gestiones que no estuvieran directamente relacionados al momento del G7 que, como sabemos, se caracterizó por una disputa personal entre el presidente de Francia y el presidente de Brasil", comentó.

Valdés dijo que "había que eludir eso. Se prefirió no eludirlo y poner al Presidente (Piñera) en el cuadro de tener que soportar tanto los ataques en público de uno al otro como la respuesta del otro en público al anterior. Hay un cuadro de riesgo".