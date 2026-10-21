Subsecretario Arenas: El Presidente me pidió un estilo directo, llano, pedagógico

El nuevo subsecretario General de Gobierno y vocero, Gonzalo Arenas, abordó las críticas a su nombramiento respecto a dichos anteriores en su periodo como diputado de la UDI y aseguró que el Presidente José Antonio Kast le pidió un estilo "directo, llano y pedagógico".

En su primera conferencia en el Palacio de La Moneda, Arenas sostuvo que fue "parlamentario ocho años. Dije muchas cosas, hay muchas frases que pueden encontrar. Fueron opiniones personales en su momento; de algunas me arrepiento, otras más o menos, otras no, pero hoy día estoy en mi rol de vocero de Gobierno".

"No espero hacer una vocería que trate de implementar una especie de guerrilla comunicacional con la oposición, ni mucho menos, sino que, por el contrario, hacer lo que me pidió el Presidente: un estilo directo, llano, ojalá lo más pedagógico posible para que la ciudadanía entienda los grandes avances que ha logrado este Gobierno en los pocos meses que tiene", afirmó.

Pérdidas de las AFP "no es tema indiferente"

El subsecretario también abordó temas de contingencia como la caída del Fondo E de las AFP, apuntando que "para el Gobierno esto no es un tema indiferente; esto es de la máxima gravedad".

"Vamos a acompañar todas las investigaciones que se requieran y esas investigaciones nos darán los resultados y las herramientas a aplicar. Si yo adelantara soluciones hoy día sería un poco irresponsable de mi parte, pero sí le puedo asegurar que para el Gobierno es prioritario y que vamos a acompañar a esas personas en todo esta investigación y en todas las soluciones que se puedan dar", aseguró.

Asimismo, señaló sobre la rebaja de condenadas visada por el Ministerio de Justicia que el procedimiento fue de manera impecable y ajustado a la ley: "Este es un procedimiento establecido en la ley, no es arbitrario por parte de la autoridad. Si las personas cumplen con los criterios establecidos en la ley y son aprobados y la decisión se toma por parte de las comisiones de rebaja de penas, el Ejecutivo no puede hacer mucho más que cursar esas solicitudes".

Arenas además confirmó que va a participar en el comité político con el Presidente Kast al inicio de cada semana, lo que era una de las dudas que tenía Chile Vamos de si una subsecretaría iba a permitir empoderarse de la toma de decisiones del Gobierno.