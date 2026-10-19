Gobierno evalúa acciones para "evitar un daño de mayor magnitud" ante dura caída del fondo E

El Gobierno lamentó la fuerte caída que registró el fondo E de las AFP -que tuvo pérdidas superiores al 10% entre enero y septiembre, equivalentes a 7.700 millones de dólares- y afirmó que está tomando "todas las acciones y decisiones para evitar un daño de mayor magnitud".

Al ser consultado por el tema durante una vocería en La Moneda, el ministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, señaló que el Ejecutivo, "al asumir, se da cuenta de que hay una situación de riesgo para los ahorros y toma todas las acciones y decisiones para evitar un daño de mayor magnitud".

"Por eso induce y obliga a las AFP a abandonar estas posiciones de riesgo, que se materializó en una pérdida menor que lamentamos, pues afecta a futuros pensionados que tenían una plata como segura y que hoy día no la tienen", agregó.

"Si en el transcurso de los próximos días nos damos cuenta de que existen responsabilidades por no cumplimiento de normas específicas, obviamente que evaluaremos cómo enfrentar esta situación, porque, repito, con el ahorro de los chilenos no se juega", enfatizó Alvarado.

Timonel UDI: Tengo la impresión que el exsuperintendente Macías será el que peor saldrá parado

El biministro valoró las iniciativas que se están fraguando desde el Congreso para esclarecer las razones de lo ocurrido y sus posibles responsabilidades.

Tras el comité político ampliado en La Moneda, el senador de Evópoli y presidente de la Comisión del Trabajo, Luciano Cruz-Coke, comentó que citó a la Superintendencia de Pensiones a la instancia y anticipó que hará lo mismo con cada una de las AFP para que den explicaciones.

En la misma línea, el diputado y timonel UDI, Gustavo Ramírez, se declaró "partidario de que haya una comisión investigadora que cite a todos los actores en esta materia".

"Tengo la impresión -aunque en esto me estoy adelantando- que, respecto de las personas o instituciones que tenían que fiscalizar, probablemente el que salga peor parado de esa comisión investigadora sea el señor (exsuperintendente de Pensiones Osvaldo) Macías, pero eso lo determinará la instancia", expresó.

"Es importante que la ciudadanía sepa claramente quién hizo qué y quién no para establecer responsabilidades. Y luego, sabiendo quiénes son los responsables y cuál es su participación en este problema que se generó, se puede empezar a hablar de cómo se hace valer esa responsabilidad", indicó Ramírez.

Su par del FA, Gael Yeomans, exhortó a "que el incentivo de la AFP sea a no arriesgar como lo hicieron ahora, sino a tener en consideración que cuando tienen que arriesgar y les va mal, son ellas las que tienen que pagar de su bolsillo, de las comisiones. Esa es la sanción que está en la reforma legislativa y que nosotros queremos que se adelante".