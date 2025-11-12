Municipio de Santiago paralizó la remodelación del Palacio de La Moneda

La Municipalidad de Santiago paralizó las obras de remodelación del Palacio de La Moneda porque no fueron informadas a la Dirección de Obras del municipio, explicó el alcalde Mario Desbordes.

Según el jefe comunal, recién este martes se ingresaron los antecedentes y acusó que se encontraban incompletos, por lo que se decidió paralizar los trabajos de mejoramiento de la fachada del edificio.

"Esta remodelación requiere autorización de la Dirección de Obras Municipales, al margen del pronunciamiento del Consejo de Monumentos Nacionales, y recién ayer (martes) se ingresaron los antecedentes, y además vienen incompletos", dijo Desbordes.

Para continuar con las obras, la Municipalidad de Santiago exige tener acreditación previa del Permiso de Obras de Mantención y el Permiso de Ocupación de Bien Nacional de Uso Público (BNUP), que deben ser aprobados por la Dirección de Obras. Además, de la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales.

"Los resultados no se van a ver en esta Administración, sino en la que venga"

La ministra vocera de Gobierno Camila Vallejo fue consultada por la decisión en una actividad en Melipilla y dijo "desconocer" lo señalado por la Municipalidad, "es algo que me imagino tendrá que responder la administración o el Ministerio de Obras Públicas", aunque reparó que "todas las obras, en general, avanzan en función de los persona que se van obteniendo".

Asimismo, defendió las obras asegurando que "no es solamente un cambio en la fachada, sino que son obras mayores al interior de La Moneda que tiene un objeto de Estado, porque los resultados no se van a ver en esta Administración sino en las que venga".

"El Palacio de La Moneda es un espacio patrimonio, pero también donde trabajan equipos de seguridad, carabineros, carabineras, funcionarios y funcionarias. Hay muchos requerimientos de mejora de los espacios internos para el trabajo de las personas que pasan de gobierno a gobierno porque son funcionarios Estado", aseveró Vallejo.