Piñera almuerza con presidentes de Chile Vamos para bajar la tensión en el conglomerado

Sebastián Piñera recibió en un almuerzo en La Moneda a los presidentes de los partidos de Chile Vamos, Jacqueline van Rysselberghe (UDI), Mario Desbordes (RN) y Hernán Larraín Matte (Evópoli) para bajar la tensión en el conglomerado oficialista tras el enojo gremialista por el cambio de gabinete realizado por el Gobierno la semana pasada.

El objetivo del encuentro en La Moneda, al que también asistió el ministro del Interior, Andrés Chadwick, es volver a centrarse en la discusión de las principales reformas que propone el Ejecutivo.

En otros encuentros, parlamentarios de la UDI se reunieron con la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, y con el nuevo ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, principal objetivo de los dardos gremialistas por no pertenecer a Chile Vamos y su pasado como militante de la DC.

Al respecto, el jefe de la bancada de diputados de la UDI, Javier Macaya, comentó que "la UDI quiere salirse un poco de la agenda tan de la política en los salones del Congreso, de la discusión de la agenda de discusión política contingente. Creemos que es muy importante sacar adelante una agenda de gestión".

El legislador remarcó que "tenemos mucha sintonía generacional con el ministro, probablemente de los cambios de gabinete, más allá de todas las críticas que se generaron en su momento, el ministro Sichel representa para nosotros, como bancada y como generación, un tema de mucha sintonía generacional".

Sobre los conflictos en Chile Vamos, el senador RN Manuel José Ossandón apuntó que "eso desprestigia a la política, la gente quiere solución a sus problemas y no cuoteos políticos".

El ex aspirante a la Presidencia de la República agregó que "a esta altura estar pelando por cupos me parece que no corresponde y en el fondo lo que hay que hacer hoy día es apoyar y los cambios que hizo el Presidente son más bien técnicos, así que yo creo que hay que empezar a trabajar en vez de pelear".

Previo a este almuerzo en el Palacio de Gobierno, el Mandatario recibió en privado al timonel RN, Mario Desbordes, luego que este martes se reuniera con la senadora Jacqueline van Rysselberghe, presidenta de la UDI.