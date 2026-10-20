"Te quiero ver", la campaña que reúne a Caszely, Salas, Wollermann y otros deportistas

El Hogar de Cristo presentó su nueva campaña institucional, bajo el eslogan "Te quiero ver", que rescata la recordada arenga que el preparador físico Luis María Bonini dirigió a Humberto Suazo en 2007, en Montevideo, para transformarla en un llamado a mirar las trayectorias de superación frente a la pobreza y la vulnerabilidad.

La propuesta tiene como eje un ciclo de 10 microdocumentales, dirigidos por el reconocido realizador Andrés Wood, en los cuales destacadas figuras del deporte nacional dialogan y comparten experiencias con personas que asisten o asistieron a programas sociales de la organización jesuita.

En la primera entrega aparece el histórico "rey del metro cuadrado", Carlos Caszely, quien comparte con Javiera Torres, una joven que tras quedar fuera del sistema educativo logró retomar sus estudios en una escuela de reingreso del Hogar de Cristo, y hoy cursa Pedagogía en Educación Física.

En otra de las piezas audiovisuales, la paracanotista Katherinne Wollermann acompaña a Catherine Lavín, quien superó una adicción y actualmente compatibiliza sus estudios con un trabajo formal y el desarrollo de un emprendimiento personal.

El ciclo también incluye el diálogo entre el exseleccionado nacional José Pedro Fuenzalida y Manuel Alfaro, quien vivió nueve años en situación de calle, logró concluir su enseñanza media y hoy se desempeña como guardia.

Para amplificar el impacto de estas historias, el Hogar de Cristo considera la realización de clínicas deportivas en diversas regiones del país; mientras que el músico Pablo Ilabaca presentará una canción -y videoclip- relativo a "Te quiero ver".

Capellán Yuraszeck: "El progreso muchas veces esconde realidades de exclusión"

Al presentar la campaña, el capellán general del Hogar de Cristo, José Yuraszeck, apuntó a la necesidad de visibilizar testimonios que prueban que el mérito y la resiliencia individual no bastan, y requieren indispensablemente del apoyo colectivo.

"En estas historias que vamos a conocer queremos destacar que el esfuerzo personal importa, pero como bien escuchábamos también, a veces necesitamos de los demás, una mano que se nos tienda. Y un propósito del Hogar de Cristo, junto con tender esa mano, es ir generando condiciones sociales que sean favorables para que cada persona florezca, crezca, se desarrolle", apuntó.

Además, el sacerdote jesuita advirtió sobre la invisibilización de las problemáticas sociales en el debate público, y de la urgencia de estructurar redes que garanticen oportunidades efectivas para quienes han quedado "al margen" del desarrollo del país.

"Hay muchas realidades pero que no se ven en nuestro país. Hemos progresado mucho, pero el progreso muchas veces esconde realidades de exclusión. Nadie se nos puede quedar fuera del progreso o del desarrollo, así que te quiero ver en nuestro Chile, en esta gran mesa que queremos construir", enfatizó.