Tópicos: País | Iglesia Católica

Obispos chilenos se reunirán con el papa León XIV en El Vaticano

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La cita se concretará justo dos semanas después de que León XIV se reuniera con el Presidente Boric.

Obispos chilenos se reunirán con el papa León XIV en El Vaticano
 CECh
La Conferencia Episcopal de Chile (CECh) anunció que los obispos que integran su Comité Permanente, serán recibidos en una audiencia privada por el papa León XIV en El Vaticano, este lunes 27 de octubre.

En el encuentro participarán René Rebolledo, arzobispo de La Serena; Ignacio Ducasse, arzobispo de Antofagasta; Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago; Juan González, obispo de San Bernardo; y Cristián Castro, obispo de Los Ángeles.

"Esta audiencia, solicitada por la Conferencia Episcopal, tiene como finalidad compartir con el Santo Padre el caminar de la iglesia en nuestro país, los principales desafíos pastorales y las realidades que viven las comunidades, así como la situación sociopolítica", detalló la CECh.

La cita se concretará justo dos semanas después de que León XIV se reuniera con el Presidente Gabriel Boric.

En portada