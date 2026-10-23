Despiden a funcionario del SAG por regalar juguete sexual a una compañera

Un funcionario del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) perdió su trabajo luego de regalarle un juguete sexual a una compañera durante una celebración de fin de año, decisión que fue respaldada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

El episodio ocurrió el 20 de diciembre de 2020, durante una actividad de fin de año del organismo en la que los trabajadores participaron en el tradicional juego del "amigo secreto", instancia en que el hombre le entregó un consolador a una colega frente a otros compañeros.

Tras una investigación interna, el SAG concluyó que el comportamiento vulneraba las normas de la institución, que prohíben las conductas que atenten contra la dignidad de sus trabajadores. Es por ello que el hombre, que prestaba servicios desde enero de 2018, fue despedido el 23 de septiembre de 2024.

El extrabajador recurrió a la justicia para impugnar la medida y obtuvo inicialmente un fallo favorable. El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago estimó que no se había acreditado un daño físico o psicológico a la compañera y consideró que lo ocurrido correspondía solo a una broma de mal gusto, por lo que ordenó pagar las indemnizaciones correspondientes.

Sin embargo, el SAG apeló la resolución y la Corte de Apelaciones de Santiago terminó revirtiendo esa decisión, según consignó Diario Constitucional.

El tribunal sostuvo que entregar un objeto de connotación sexual sin el consentimiento de la persona, durante una actividad laboral y frente a otros funcionarios, constituye una falta grave, aunque se presente como una broma y no se demuestre un perjuicio concreto.

De esta manera, el tribunal dejó sin efecto el fallo anterior, declaró justificado el despido y rechazó íntegramente la demanda del extrabajador, quien además deberá asumir las costas del juicio.