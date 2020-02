Ministro Sichel: Espero que tengamos un marzo tranquilo

El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, dijo que espera un marzo "tranquilo", a propósito de los datos de la encuesta Cadem que evidenció que el 91 por ciento de los consultados espera que el próximo mes esté cargado de movilizaciones masivas.

Desde el estallido social del pasado 18 de octubre, las manifestaciones se han multiplicado, aunque durante los meses de verano redujeron su masividad.

En conversación con el Panel de Reporteros de El Diario de Cooperativa, el secretario de Estado sostuvo que "hay demasiados agoreros, espero que tengamos un marzo tranquilo y que avancemos bien y que dependa mucho de cómo vayamos haciendo las cosas como Gobierno, como oposición para ir satisfaciendo la parte legítima de las demandas".

Consultado sobre qué ha cambiado para las familias en Chile en estos 109 días desde que se produjera el estallido, el titular de Desarrollo Social destacó el aumento de las pensiones básicas solidarias y la futura reducción del pasaje del transporte público para los adultos mayores.

"(Ha camabiado) mucho. Que te suban el 50 por ciento de la pensión básica solidaria, parece ser poco y lo es en monto, pero en términos relativos para las familias es mucho cuando tienes un adulto mayor", dijo Sichel, considerando que "en Chile la mitad de las familias de clase media tiene un adulto mayor en su casa, y de esas personas un tercio tienen pensiones básicas solidarias".

El ministro se refirió así al proyecto aprobado en diciembre en el Congreso que elevó las pensiones en 50 por ciento para los mayores de 80 años - de 110 mil a 165 mil pesos-, mientras que en el caso de las personas entre 75 y 79 años, el incremento llegó al 30 por ciento (143 mil pesos), y los menores de 75 años vieron un aumento de 25 por ciento (137 mil pesos), en un incremento que será gradual y que para enero de 2022 se espera que todas alcancen los mismos montos.

Por otro lado, Sichel valoró la reducción de 50 por ciento en los pasajes del transporte público para los adultos mayores.

"Esos mismos adultos mayores en menos de tres meses más van a tener pasajes reducidos, si son los dueños de la casa donde vive la familia no van a pagar contribuciones", resaltó.

"Tenemos que construir una estrategia de impuestos negativos"

Asimismo, el ministro hizo hincapié en la necesidad del Estado de contruir una estrategia de "impuestos negativos" para las familias de menores ingresos y hacer transferencias a estos segmentos por los problemas que existen por bajos salarios.

"Es algo de lo que estamos trabajando en el Gobierno, y sé que hay consenso con oposición, que no se soluciona en la medida que no ataquemos exactamente este problema que es que al final del mes la gente no puede pagar las cuentas porque los gastos no calzan con sus ingresos y tenemos como Gobierno y Estado hacernos cargo de este déficit y hacer transferencias", planteó.

"Es una cosa a la que la gente le tiene terror como discusión y que además es tan poco ideológica, que es que el Estado tenga una participación más directa en como apoya los gastos en los ingresos de la familia mes a mes", recalcó Sichel.

El ministro explicó que "tenemos que construir una estrategia de impuestos negativos, es decir, que a las personas que están bajo la media del ingreso el Estado tiene que ponerle más lucas".