Bachelet: "No es momento de hablar de candidaturas, sino de lo mal que lo está pasando la gente"

Una semana después de que no descartara postular por tercera vez a la Presidencia de la República, lo que despertó gran interés al interior de la centroizquierda, la exmandataria Michelle Bachelet manifestó este jueves que "no es momento de hablar de candidaturas".

Tras reunir en su fundación Horizonte Ciudadano a los líderes de la oposición, la expresidenta encabezó un breve punto de prensa esta tarde, donde partió explicando que el foco de la convocatoria estuvo en "hablar del país" y las diversas problemáticas actuales.

En cuanto a la participación del expresidente Gabriel Boric en el encuentro, Bachelet planteó que tuvo por finalidad analizar de qué manera, en calidad de exjefes de Estado, ambos pueden "contribuir a buscar soluciones para los problemas que la gente está atendiendo hoy".

A modo de ejemplo, la histórica militante socialista mencionó que "me preocupa que la economía va a crecer poco, que la inflación es alta, y que los salarios no suben".

"En muchos gobiernos hemos tenido situaciones económicas difíciles, pero miramos de qué manera podemos buscar instrumentos o fórmulas que permitan alivianar la carga, y ayudar a que la gente pueda vivir en mejores condiciones estos difíciles momentos", subrayó.

En ese sentido, apuntó que "claramente, este no es momento de hablar de candidaturas de ningún tipo, sino que de pensar en la gente, en lo mal que lo están pasando, así que ni siquiera fue un tema de conversación" la próxima carrera a La Moneda.

Con todo, Bachelet aseveró que ni ella ni Boric están "de candidatos", ratificando de paso lo señalado más temprano por el líder del Frente Amplio.