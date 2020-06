Camila Vallejo: Necesitamos que el Gobierno deje de experimentar con el Ministerio de la Mujer

La diputada comunista Camila Vallejo pidió que el Gobierno "deje de experimentar con el Ministerio de la Mujer al comentar la renuncia a su cargo de la ministra Macarena Santelices, quien sólo estuvo 35 días en el cargo, y la designación de su sucesora, Mónica Zalaquett.

La ex dirigenta estudiantil apuntó este martes que "necesitamos que el Gobierno deje de experimentar con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y asuma con sentido de responsabilidad y seriedad la conducción de esta cartera tan importante para las mujeres de nuestro país. Llevamos nueve meses con una situación crítica en el Ministerio de la Mujer, lo que es sumamente grave".

La directora de la Corporación La Morada, Francisca Pérez, recordó el pasado como diputada UDI de la nueva ministra Zalaquett, cuando en 2010 votó en contra del post natal de seis meses y lo catalogó como "guillotina laboral" para las mujeres, y cuando en 2013 calificó de "valiente" a una niña de 11 años que fue abusada por su padrastro y se decidió a ser madre.

Al respecto Pérez planteó que "la declaración y las posturas de la nueva ministra que ha sido nombrada tienen que ver justamente con la voluntad de deshacer parte del camino tan importante y tan difícil que ha hecho el movimiento de mujeres para resguardar derechos mínimos y básicos de las mujeres".

JACQUELINE VAN RYSSELBERGHE CULPÓ A LA IZQUIERDA

En el oficialismo, en tanto, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, lamentó la renuncia de Santelices, militante de su partido, agradeció "la nobleza y la grandeza de dar un paso al costado" y culpó a "la izquierda" de hacerle "la vida imposible".

La senadora gremialista comentó que "nosotros lamentamos la salida del Ministerio de la Mujer de Macarena Santelices, estamos agradecidas de la nobleza que tuvo de dar un paso al costado".

A juicio de la ex alcaldesa de Concepción, Santelices "se dio cuenta que la izquierda no soporta, no acepta que hayan mujeres que defiendan el derecho de las mujeres y que no piensen como ellas, que hayan mujeres de derecha que también están dispuestas a defender los derechos de las mujeres y por eso le hicieron la vida imposible y la 'Maca' tuvo la nobleza y la grandeza de dar un paso al costado por el bien del Gobierno".