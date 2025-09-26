Antofagasta: Motorista falleció al colisionar de frente con un microbús

Un motorista de 21 años falleció, la tarde de este viernes, al colisionar directamente con un microbús en la esquina de Avenida Bonilla con Juan Bolívar, en el sector norte de la ciudad de Antofagasta.

Según información policial, el conductor de la motocicleta presuntamente realizó una maniobra de adelantamiento y, al traspasar el eje de la calzada, impactó de frente con el taxibús del recorrido 121 de TransAntofagasta, que se dirigía en sentido contrario.

Hasta el lugar concurrió Bomberos, SAMU y también personal especializado de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros, que deberá determinar la causa del siniestro vial. El cuerpo de la víctima, en tanto, fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal.