Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Conductora había bebido alcohol: Vehículo cayó al Canal San Carlos

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El automóvil cayó con dos personas en su interior, quienes fueron rescatadas por personal de la planta de Aguas Andinas en La Florida.

Se indaga la posibilidad de que el hecho se produjera mientras la joven aprendía a manejar, ya que circuló por un camino poco transitado.

Conductora había bebido alcohol: Vehículo cayó al Canal San Carlos
 ATON

La mujer y su acompañante quedaron con lesiones de carácter leve tras el insólito accidente.

Un vehículo cayó al Canal San Carlos con una joven pareja en su interior pasada la medianoche de este martes en La Florida, y Carabineros detuvo a su conductora por estar bajo los efectos del alcohol.

Personal de la planta de producción de agua potable de Aguas Andinas en esa comuna rescató a los afectados poco después de que se produjera el accidente.

"Al llegar al lugar, Carabineros ve la presencia de la conductora y su acompañante, y que están siendo atendidos por personal del SAPU y Bomberos, resultando con lesiones de carácter leve", indicó la teniente Milena Vargas, de la Prefectura Santiago Cordillera.

Fue entonces que los uniformados se percataron de que la mujer bebió alcohol antes de manejar, por lo que quedó en calidad de detenida.

Además, no está claro si cuenta con licencia de conducir, por lo que una de las hipótesis es que se encontrara aprendiendo a manejar, ya que el vehículo circulaba por calle Sánchez Fontecilla a la altura de Las Tinajas, un camino rural poco transitado.

Por otro lado, sigue pendiente la extracción del vehículo, que se prevé complicada por la fuerza de la corriente del canal y la presencia de cables de alta tensión en el lugar. No obstante, se espera que una grúa intente sacarlo con luz de día.

