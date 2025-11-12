Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Dos carabineros lesionados tras choque durante persecución en Peñalolén

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Dos funcionarios de Carabineros sufrieron lesiones leves tras protagonizar un choque con una barrera de contención en medio de una persecución en la comuna de Peñalolén.

El accidente ocurrió en Avenida Grecia, a la altura de Azapa, luego que los funcionarios se percataran de la presencia de un vehículo que circulaba sin patentes y con las luces apagadas, comenzando un seguimiento controlado.

Los carabineros fueron trasladados al hospital institucional en la comuna de Providencia.

