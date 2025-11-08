Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago22.8°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de La Araucanía
Tópicos: País | Policial | Atentados

Tercer ataque incendiario en 24 horas en La Araucanía

Publicado:
| Periodista Radio: Rocío Godoy
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Dos máquinas fueron quemadas en Carahue, y en el lugar se encontró un lienzo de Weichan Auka Mapu.

Tercer ataque incendiario en 24 horas en La Araucanía
 ATON (referencial)

Tras el ataque, los responsables huyeron.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un nuevo ataque incendiario -el tercero durante las últimas 24 horas- se registró en la Región de La Araucanía, donde dos máquinas pertenecientes a una empresa de áridos resultaron quemadas. 

El hecho se registró al interior de una propiedad ubicada en la localidad de Trovolhue, en la comuna de Carahue.

"Un número indeterminado de sujetos ingresó y procedió a incendiar maquinaria, consistente en una excavadora y un cargador frontal", dijo el subprefecto Daniel Araneda, jefe subrogante de la BIPE de la PDI en Temuco.

Posteriormente, los individuos "huyeron del lugar", añadió.

En el lugar se encontró un lienzo del grupo Weichan Auka Mapu (WAM) que aludía a comuneros en prisión por delitos de violencia rural. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada