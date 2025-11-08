Tercer ataque incendiario en 24 horas en La Araucanía

Un nuevo ataque incendiario -el tercero durante las últimas 24 horas- se registró en la Región de La Araucanía, donde dos máquinas pertenecientes a una empresa de áridos resultaron quemadas.

El hecho se registró al interior de una propiedad ubicada en la localidad de Trovolhue, en la comuna de Carahue.

"Un número indeterminado de sujetos ingresó y procedió a incendiar maquinaria, consistente en una excavadora y un cargador frontal", dijo el subprefecto Daniel Araneda, jefe subrogante de la BIPE de la PDI en Temuco.

Posteriormente, los individuos "huyeron del lugar", añadió.

En el lugar se encontró un lienzo del grupo Weichan Auka Mapu (WAM) que aludía a comuneros en prisión por delitos de violencia rural.