Tópicos: País | Policial

Carabineros dispararon a conductor que intentó agredirlos en Pudahuel

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El incidente, que ocurrió tras una persecución policial, mantiene al afectado en riesgo vital.

Carabineros dispararon a conductor que intentó agredirlos en Pudahuel
 ATON (referencial)

La Brigada de Homicidios Metropolitana se encuentra a cargo de la investigación para determinar si se configuró la legítima defensa.

Un sujeto resultó baleado por Carabineros este jueves en la capitalina de Pudahuel tras intentar agredir a personal policial durante una fiscalización.

El hecho inició en Cerro Navia, cuando personal policial, al percatarse que un conductor escapaba de un control preventivo, inició una persecución que terminó en la comuna de Pudahuel.

Fue en calle Pablo Neruda, cuando el personal policial concretaba la detención, que vecinos del sector intentaron impedir el procedimiento.

Según se detalló, se provocó un altercado que terminó con el sujeto intentando agredir con un fierro a carabineros y estos disparando en su contra, llevandolo porsteriormente de emergencia al Hospital San Juan de Dios.

"Fue un control vehicular efectuado por Carabineros, el cual comienza en la comuna de Cerro Navia y termina en Pudahuel. En ese momento un vehículo colisiona, y se produce un altercado entre las personas que estaban dentro del vehículo y Carabineros", detalló el subcomisario Manuel Arévalo, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI.

Asimismo, dio cuenta que "se encuentra en materia de investigación las lesiones ocurridas dentro del mismo procedimiento y se está determinando la efectividad de la legítima defensa para ver si comprobar o descartar la misma".

El sujeto baleado permanece en riesgo vital.

