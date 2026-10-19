Conmemoración del 18-O: Gobierno reporta 110 detenidos y 14 carabineros lesionados

El Ministerio de Seguridad y Orden Público entregó un balance de los hechos registrados el domingo durante la conmemoración del estallido social, informando un total de 110 personas detenidas a nivel nacional, 14 funcionarios de Carabineros lesionados y cuatro civiles heridos.

Según informó el ministro Martín Arrau, durante la jornada se desplegaron 5.000 carabineros para enfrentar las contingencias y se registraron 43 eventos a lo largo del país, cifra que representa una disminución del 45% en comparación con el año anterior.

Del total de detenidos, 99 corresponden a la Región Metropolitana, lo que concentra la mayor parte de los procedimientos policiales.

En cuanto a los funcionarios lesionados, el secretario de Estado indicó que la mayoría presentó heridas de carácter leve y que gran parte ya había sido dada de alta.

Respecto de los incidentes, el balance detalló 23 manifestaciones, 11 barricadas, ocho hechos violentos y un saqueo.

A esto se suma la vandalización de tres buses del transporte público, uno de los cuales terminó completamente quemado en Pedro Aguirre Cerda.

La actividad más masiva fue la marcha convocada en la Alameda, que reunió a cerca de 4.000 asistentes.

Durante su declaración, el ministro Arrau condenó los hechos de violencia y estableció una distinción entre el derecho a manifestarse pacíficamente y la comisión de delitos.

"Ellos son los que hacen estas cosas: delincuentes, antisociales, sociópatas, gente que busca confundir el término de expresión, de manifestación —cosas que se pueden hacer en nuestro país sin afectar los derechos de los demás, de manera pacífica— con violencia y con cometer delitos. Eso es lo que tenemos que tener muy claro y no puede haber un doblez en esto; no se puede decir que ocurrió eso 'pero...'. No hay ningún 'pero' que valga; es violencia pura y dura", sostuvo.

Las autoridades destacaron que, pese a la disminución del número de eventos respecto del año anterior, la jornada dejó un importante saldo de detenciones y daños materiales, además de personas lesionadas.

Encapuchados quemaron bus en Pedro Aguirre Cerda

Un bus del sistema de transporte público Red resultó con daños totales tras ser interceptado e incendiado por un grupo de aproximadamente 30 encapuchados durante manifestaciones registradas en las cercanías de la población La Victoria, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

El hecho ocurrió durante la noche, en la intersección de Departamental con Clotario Blest.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la máquina se dirigía hacia un depósito al término de su jornada y circulaba sin pasajeros, con el conductor como único ocupante.

Los individuos lo obligaron a descender violentamente, para luego rociar el vehículo con un líquido acelerante y prenderle fuego.

El conductor no sufrió lesiones de consideración y la llegada de personal de Control de Orden Público de Carabineros permitió disuadir a los involucrados e intervenir en el lugar.

Aunque el bus no alcanzó a quemarse por completo, los daños fueron calificados como totales.

Intento de saqueo en Maipú

Personal de Carabineros logró frustrar un intento de saqueo a un supermercado Líder, ubicado en el sector de Segunda Transversal con Cuatro Álamos, en la comuna de Maipú, durante manifestaciones registradas en la jornada.

Un grupo de encapuchados intentó ingresar al establecimiento y comenzó a manipular la cortina metálica con la intención de sustraer especies desde su interior.

La intervención de Carabineros permitió controlar la situación y disuadir al grupo, cuyos integrantes se retiraron del lugar sin concretar el robo.