En el marco de operativo global: PDI detuvo a tres sospechosos de distribuir material sexual infantil

La PDI detuvo a tres sospechosos de adquirir y distribuir material de explotación y abuso sexual infantil, en el marco de un megaoperativo internacional coordinado por Interpol que permitió la captura de 95 personas en 17 países.

De acuerdo con T13, las aprehensiones se efectuaron en las regiones Metropolitana y del Biobío, y los sujetos corresponden a dos ciudadanos chilenos y un venezolano mayores de edad que utilizaban plataformas digitales para acceder y distribuir el contenido ilegal.

De hecho, uno de los imputados chilenos almacenaba más de cinco mil archivos de material de abuso sexual infantil, que fueron incautados por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex).

El otro connacional, en tanto, tenía antecedentes por abuso sexual contra una menor de 14 años en la Región Metropolitana.

Capturas fueron posibles tras investigaciones de España y Colombia

Las tres capturas de la PDI se originaron a partir de dos investigaciones internacionales independientes desarrolladas en España y Colombia.

En el país ibérico se identificaron a los dos ciudadanos chilenos que distribuían los archivos mediante aplicaciones de mensajería instantánea, mientras que la nación latinoamericana detectó al sujeto venezolano en Chile, que adquiría material a través de la denominada "dark web" usando criptomonedas como medio de pago.

La PDI precisó que los tres detenidos no tenían vínculos entre sí, aunque participaban en distintos grupos de mensajería instantánea.

Operación "Confluencia": Interpol investigaba redes dedicadas a difusión y comercio

Este procedimiento formó parte de la operación internacional denominada "Confluencia", coordinada por las oficinas centrales de Interpol y ejecutada mediante cuatro operativos simultáneos realizados entre marzo y septiembre de 2026.

De acuerdo con el balance entregado por las instituciones, las diligencias contemplaron 127 órdenes de registro en 17 países, 95 personas detenidas y el rescate de un menor en Colombia.

La operación contó con la participación de policías de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Italia, Panamá, Paraguay, Perú, España y Uruguay.