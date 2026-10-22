Presidenta de la Corte Suprema: Fue el ministro de Justicia quien dictó las rebajas de condena

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, abordó este jueves el otorgamiento mediante decreto del Gobierno de 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por abuso sexual y violación a menores de edad.

Tras el primer bloque de una jornada de reflexión del Poder Judicial, la ministra apuntó que los tribunales no se pueden pronunciar sobre estos casos específicos porque no llegaron a las cortes, y que cuando ello sí ocurre, se revisa cada caso en concreto.

"Aquí hay una comisión de rebaja de condenas que dicta una determinada decisión, y consecuencialmente, si no se recurre de amparo respecto de aquella decisión, es imposible que los tribunales, las cortes de apelaciones, la Corte Suprema, puedan emitir un pronunciamiento sobre la materia", detalló.

En ese sentido, aseveró que "fue el ministro de Justicia quien ha dictado decretos conforme a las facultades legales que tiene", agregando que "no me voy a pronunciar tampoco respecto a las decisiones tomadas por la Corte Suprema, porque se analiza cada caso concreto".

Más temprano, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió la decisión y argumentó que la determinación se ajusta estrictamente al marco legal vigente a las garantías fundamentales.

Por otro lado, el medio Interferencia.cl, reveló que el Gobierno de José Antonio Kast también otorgó rebajas de penas a presos de Punta Peuco, condenados por secuestro y tortura. La senadora Karol Cariola (PC) calificó como una "provocación a la ciudadanía", apuntando a que revela que el Ejecutivo no tiene "ningún respeto por la memoria histórica ni por los niños y niñas que sufrieron ataques sexuales".