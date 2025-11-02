Suspenden al director del Hospital El Pino por acoso sexual

Edgardo Villavicencio, director del Hospital El Pino de San Bernardo, fue suspendido de sus funciones mientras se desarrolla una investigación interna por presuntas conductas de acoso sexual y hostigamiento laboral en contra de funcionarias del recinto asistencial.

La situación fue confirmada por la directora subrogante del centro asistencial, Nora Gálvez, quien explicó a Tele13 que "existe un proceso investigativo en curso, por lo que se aplicó el protocolo vigente, incluyéndose plena reserva a modo de garantizar el éxito y la transparencia de esta investigación".

Según informó el canal de televisión, la primera denuncia se remonta a 2024, cuando una enfermera -que se desempeñaba en modalidad de teletrabajo- comenzó a recibir mensajes inapropiados de Villavicencio.

"Me habló un día en la noche y me pidió fotografías porque tenía frío, como para subir el calor del turno", relató la funcionaria, quien aseguró que las conversaciones continuaron con insinuaciones sexuales y preguntas personales fuera del ámbito laboral.

Con el tiempo, los mensajes se volvieron más explícitos. "Comenzó a preguntarme qué tipo de hombre me gustaba, si era asidua a hacer o no un trío".

"Él tenía una impresión de mí como de nivel, hizo hasta como un diagnóstico psiquiátrico llamándome ninfómana", agregó la funcionaria.

La enfermera afirmó que, tras exponer su caso, sufrió represalias y hostigamiento dentro del hospital, lo que incluso conllevó en su destitución en abril de este año. La situación, según su testimonio, también derivó en graves consecuencias personales y familiares.

"El daño más grande que se me causó fue la pérdida de mi pareja, que es el padre de mi hijo. Tengo un hijo de 3 años, el cual, a causa de la impotencia de ver que esto no se resolvía, que era una tras otra la persecución que yo percibía, se decidió quitar la vida".

Segunda denuncia

Una segunda denuncia contra Villavicencio derivó a su suspensión preventiva del cargo como director del Hospital El Pino. Esto, mientras avanza el sumario administrativo.

La presidenta del gremio de enfermeros del recinto de salud, Marjorie Del Pino Díaz, detalló que "en las dos denuncias hay un factor común que son mensajes de WhatsApp, pero también hay que considerar que aquí hay una relación de poder porque en ambos casos él era el jefe de ambas funcionarias".

"Esto amerita la destitución del cargo, ya que creo que son pruebas graves, son conductas que no son acorde al comportamiento funcionario que lo dice claramente el estatuto administrativo", subrayó.

Por su parte, el doctor Edgardo Villavicencio, tras ser consultado por el citado medio, señaló que no puede referirse al caso mientras dure la investigación.