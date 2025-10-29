Tópicos: País | Policial | Drogas
Al menos tres detenidos en operativo para desbaratar red de venta de drogas en Cerrillos
Autor: Cooperativa.cl
Al menos tres personas fueron detenidas en el marco de un operativo de Carabineros para desbaratar una red de venta de drogas en la población Oreste Plath de la comuna de Cerrillos.
Los funcionarios policiales intervinieron seis viviendas en la calle Folklore Religioso, una de ellas un departamento que había sido blindado y que era usado como punto de venta de droga.
En el operativo se logró decomisar una gran cantidad de droga y dinero en efectivo.