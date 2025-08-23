PDI desarticuló red de narcotráfico en La Pintana

La Policía de Investigaciones (PDI) logró este sábado un importante golpe al narcotráfico en la comuna de La Pintana: detuvo a 11 personas e incautó más 25 millones de pesos en drogas.

El operativo, coordinado con la fiscalía regional Metropolitana Sur, permitió el ingreso judicial a ocho domicilios en los barrios prioritarios Santo Tomás y San Ricardo.

Estos inmuebles eran sindicados por la comunidad, a través de denuncias seguras, como puntos de venta y acopio de drogas en pequeñas cantidades. Entre los detenidos, se encuentra un menor de edad que además poseía una orden de detención vigente por el delito de homicidio.

"Se detuvo a 11 personas por la responsabilidad que les cabe en el delito investigado, incautándose distintos tipos de drogas tales como clorhidrato de cocaína, cannabis, ketamina y cocaína base. Todo avaluado en más de 25 millones de pesos", precisó el subprefecto Claudio Cárcamo.

Además de las drogas incautadas, la PDI confirmó la recuperación de una pistola de la marca Glock.

La policía subrayó la relevancia de la desarticulación de estos puntos de venta en los sectores mencionados, afectando significativamente la cadena de distribución de estupefacientes en la zona.