Hombre atacado a balazos en La Pintana está en riesgo vital

En riesgo vital se encuentra un hombre que fue atacado por dos sujetos durante la noche de este domingo en la población El Castillo, en la comuna de La Pintana.

El fiscal Eduardo Jeria relató que el hecho ocurrió cuando "llegan al lugar dos sujetos en una motocicleta, con cascos, y uno de estos abre fuego contra el adulto de 48 años con múltiples impactos, lo hieren en el abdomen con salida de proyectil y tres (balazos) en su pierna izquierda".

La víctima fue trasladada a un SAR cercano y posteriormente al Hospital Padre Hurtado, donde fue intervenido.