Imputados en crimen de empresario en Curacaví a prisión preventiva

El Juzgado de Garantía de Curacaví determino la prisión preventiva de las cinco personas imputadas por el robo con homicidio del ingeniero Michael Peñaloza, quien falleció tras ser atropellado por su propio vehículo en medio de un robo a su domicilio.

De acuerdo al Ministerio Público, los cinco detenidos se concertaron para realizar el atraco, cumpliendo cada uno un rol especifico en el hecho ocurrido el martes, cuando los sujetos ingresaron a la vivienda de la víctima para sustraerle su camioneta, que luego fue quemada.

"Existen roles determinados. Hay alguno que se dedica precisamente en el transporte del grupo. Nosotros postulamos que existe una premeditación y un acuerdo previo para la concreción de este delito", afirmó el fiscal jefe de Focos Occidente, Leonardo Tapia.

De esa forma, precisó que los sujetos "se ponen de acuerdo de la forma en que van a concurrir al lugar, tienen los medios para hacerlo, en este caso con un vehículo que proporciona uno de este grupo delictual, para posteriormente ubicar herramientas o elementos necesarios para la concreción".

Cabe recordar, que los sujetos robaron especies desde la casa en otra ocasión y fueron ese martes por la camioneta. La víctima denunció ese día un primer intento de robo y Carabineros llegó al lugar, pero se retiró sin detectar novedades. Sin embargo, horas más tarde, los delincuentes volvieron, produciéndose el hecho.

Defensa valoró resolución del tribunal

Por su parte, la abogado defensor Mario Araya valoró que el tribunal determinar la participación directa en el homicidio de uno de los cinco detenidos, identificado como el conductor de la camioneta.

"Quedamos conformes con la resolución. Esencialmente, porque el Ministerio Público planteó al tribunal que los cinco imputados tenían participación en un delito de robo con homicidio, y el tribunal determinó que no es así, que solamente quien conducía el vehículo tiene participación en ese ilícito, los otros cuatros no tendrían responsabilidad en el sensible fallecimiento de la víctima", dijo el defensor.

En esa línea, explicó que "modifica sustancialmente la pretensión del MP en cuanto a las penas que podría pedir. Sin embargo, sí se accedió a la medida de prisión preventiva, pero eso se debe a que de todas maneras se dieron por acreditados delitos que tienen pena de crimen, en este caso, el robo en lugar habitado".

El tribunal formalizó a los cinco imputados como autores de los delitos consumados de robo en lugar habitado, robo con homicidio e incendio. Fijó un plazo de 120 días de investigación.