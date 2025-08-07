Investigan baleo a adolescente de 16 años en Peñalolén

Un adolescente de 16 años llegó esta madrugada al SAPU La Faena en la comuna capitalina de Peñalolén con un impacto de bala en el tórax. Debido a la gravedad de la herida, fue rápidamente trasladado al Hospital Dr. Luis Tisné, donde fue estabilizado por el equipo médico.

Hasta el momento, se desconoce el contexto y el lugar exacto en que recibió el disparo el menor, que se encuentra fuera de riesgo vital. El caso está siendo investigado por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público.