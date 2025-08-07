Síguenos:
Tópicos: País | Policial

Investigan baleo a adolescente de 16 años en Peñalolén

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
En portada

Un adolescente de 16 años llegó esta madrugada al SAPU La Faena en la comuna capitalina de Peñalolén con un impacto de bala en el tórax. Debido a la gravedad de la herida, fue rápidamente trasladado al Hospital Dr. Luis Tisné, donde fue estabilizado por el equipo médico.

Hasta el momento, se desconoce el contexto y el lugar exacto en que recibió el disparo el menor, que se encuentra fuera de riesgo vital. El caso está siendo investigado por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público.

