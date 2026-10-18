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Tópicos: País | Policial

Investigan parricidio: adulta mayor murió tras brutal agresión en Pudahuel

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La víctima fue encontrada sin vida en su domicilio, ubicado en el sector de Ciudad de Los Valles, debido a la gravedad de sus heridas.

Su hijo, de 42 años, fue detenido por la PDI en la comuna de Santiago, tras ser identificado como presunto responsable del crimen.

Investigan parricidio: adulta mayor murió tras brutal agresión en Pudahuel
 ATON (referencial)

Las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI.

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Una mujer de 72 años murió tras ser agredida con un objeto contundente al interior de su vivienda, ubicada en el sector de Ciudad de Los Valles, en la comuna de Pudahuel.

Por el crimen, detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a su hijo, de 42 años, quien fue localizado en la comuna de Santiago.

El procedimiento quedó a cargo de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, que concurrió al lugar por instrucción del Ministerio Público, luego del hallazgo del cuerpo de la adulta mayor, que presentaba lesiones atribuibles a terceras personas.

El subprefecto José Cáceres, jefe de la unidad especializada, explicó que la investigación se inició durante la noche anterior, a solicitud de la Fiscalía. Las primeras diligencias permitieron establecer que las lesiones de la víctima eran atribuibles a la intervención de terceros.

Para esclarecer lo ocurrido, los detectives realizaron peritajes científico-técnicos en el sitio del suceso, empadronaron a vecinos y revisaron registros de cámaras de seguridad. A partir de estos antecedentes, identificaron al hijo de la mujer como presunto responsable de la agresión.

El hombre fue detenido en flagrancia en la comuna de Santiago y será puesto a disposición de los tribunales de justicia para el procedimiento judicial correspondiente.

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