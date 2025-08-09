Joven está en riesgo vital tras ser baleado en la calle en La Pintana

Un homicidio frustrado se registró esta madrugada en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana, donde un joven de 27 años recibió disparos por parte de desconocidos.

El hecho ocurrió en la población Pablo de Rokha, donde la víctima fue interceptada por desconocidos que le dispararon en dos ocasiones. Tras ello, fue trasladada al Hospital Padre Hurtado, donde permanece en riesgo vital.

El fiscal Misael Bugueño, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, precisó que "junto al OS9 y Labocar, se levanta distinta evidencia balística y también se recaban mayores antecedentes, cámaras de seguridad, declaraciones de testigos para tratar de individualizar justamente a los responsables de este delito. La víctima fue operada por el delito y se recuperó un proyectil de su cuerpo".