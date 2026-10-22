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Tópicos: País | Policial

Lo Barnechea: investigan homicidio de adolescente de 17 años tras partido de fútbol

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Fue herido a quemarropa, en el tórax, en el Cerro 18.

Lo Barnechea: investigan homicidio de adolescente de 17 años tras partido de fútbol
 Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía RM
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El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía se encuentra investigando el asesinato de un menor de 17 años, ocurrido la noche del miércoles en la calle Circunvalación Sur, en el sector del Cerro 18, comuna de Lo Barnechea.

De acuerdo con el fiscal Enrique Vásquez, la víctima "se encontraba en la vía pública luego de una celebración posterior a un partido de fútbol y al menos un sujeto, provisto de un arma de fuego, efectúa disparos en su contra, impactándole uno de estos en la región torácica".

Familiares y conocidos trasladaron a la víctima a un SAPU cercano y posteriormente a una clínica, donde se confirmó su fallecimiento.

El ECOH trabaja en la identificación y paradero del responsable.

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