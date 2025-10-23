Macabro hallazgo en Penco: Encuentran cuerpo con al menos 10 impactos de bala

Gran conmoción causó en la comuna de Penco, Región del Biobío, el hallazgo de un cadáver de sexo masculino durante la noche de ayer, que fue encontrado en la Ruta 150, específicamente en el sector del bypass Penco-Lirquén.

Fueron los propios conductores que transitaban por la zona quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia del cuerpo. Carabineros acudió al lugar para verificar la situación y, posteriormente, el Ministerio Público confirmó la naturaleza violenta del hecho: la víctima presentaba al menos 10 impactos de bala.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI de Concepción, quienes iniciaron las pericias para esclarecer el crimen.

El subprefecto Enrique Guzmán explicó que "podemos evidenciar que el cuerpo presenta varias heridas por proyectil balístico, que finalmente son las que le causan la muerte. Están distribuidas en distintas partes del cuerpo".

"No tenemos evidencia balística en este sector, se nos complejiza por lo mismo saber si es que ocurrió en este lugar o no, y es por ello que debemos determinar la causa precisa que otorgará el Servicio Médico Legal, donde también podemos encontrar evidencia balística en su cuerpo que nos permitirá correlacionar quizás este hecho con algún otro que se pueda estar investigando", añadió.

La principal hipótesis que manejan los detectives es que la víctima fue asesinada en otro sitio y su cuerpo fue posteriormente abandonado en la ruta. Esta teoría se refuerza debido a que en el lugar del hallazgo no se encontraron vainillas ni otros elementos balísticos que sugieran que el ataque se produjo en ese punto.