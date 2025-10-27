PDI investiga hallazgo de cuerpo de mujer en el centro de Santiago

Personal de la PDI investiga el hallazgo del cuerpo de una mujer durante la madrugada de este lunes en el centro de Santiago, en la intersección de San Martín con la Alameda.

Por el momento se desconoce la causa de la muerte de la mujer, de aproximadamente 40 años, aunque correspondería a una caída desde altura.

Se investiga si sus lesiones son atribuibles a terceras personas o podría ser un suicidio.