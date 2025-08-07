Encerrona a camión en Vespucio Norte: delincuentes se llevaron a peoneta

Un grupo de delincuentes realizó una encerrona a un camión en Vespucio Norte este jueves por la madrugada, lo que obligó a cerrar el enlace hacia Costanera Norte.

Según el camionero afectado, los asaltantes se llevaron al peoneta, por lo que se presume que hay una persona secuestrada.

El hecho se registró en el límite entre las comunas de Quilicura y Pudahuel, específicamente en la salida 17 del enlace entre Vespucio Norte y Costanera Norte, en dirección al oriente.

Carabineros se encuentra en el lugar realizando las primeras diligencias para esclarecer el suceso.

La policía está investigando si se efectuaron disparos durante el asalto.

El cierre de esta importante vía ha generado una alta congestión vehicular. A esta situación se suma la ya existente dificultad de tránsito en el sector debido al cierre del Puente Lo Saldes, lo que agudiza el problema para miles de automovilistas.