Recoleta: Hombre fue baleado durante encerrona en las afueras de su casa

Un hombre de 55 años fue baleado este lunes en una de sus piernas durante una "encerrona" afuera de su domicilio, en la capitalina comuna de Recoleta.

Según información preliminar, dos sujetos con el rostro cubierto y armados descendieron de un automóvil gris, obligaron a la víctima a bajar y le dispararon en una de sus extremidades.

La noticia está en desarrollo, a la espera de más detalles por parte de las policías.